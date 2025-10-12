В Британии обвинили Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover

Британские журналисты обвинили Россию в хакерской атаке на автопроизводителя Jaguar Land Rover, не предъявив доказательств. Об этом сообщили на сайте британской газеты The Telegraph .

В публикации отметили, что после кибератаки на ресурсы компании, которая произошла в сентябре, производство приостановили более чем на месяц. Причастность российских хакеров оказалась одной из приоритетных версий расследования.

По данным издания, серьезная атака нанесла большой экономический ущерб и поставила под угрозу 200 тысяч рабочих мест. Подозрения, что это может быть связано с иностранным государством, возникли из-за масштаба ущерба.

В официальном комментарии Минторговли Великобритании отметили, что кибератака оказала большое влияние на поставки во всей автомобильной отрасли. В Jaguar Land Rover уточнили, что возобновят производство не раньше октября.

Ранее массированной кибератаке подверглись сервисы Google. Хакеры подделывали сообщения техподдержки компании ради похищения паролей.