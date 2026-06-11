Гулявший во дворе 5-летний мальчик пострадал от атаки FPV-дрона под Брянском

Украинские боевики в очередной раз атаковали населенные пункты Брянской области. От удара FPV-дрона пострадал пятилетний ребенок, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«От украинских фашистов снова страдают дети. В Климовском районе в результате атаки FPV-дрона ранен пятилетний ребенок. Мальчик просто гулял во дворе», — написал Ковальчук.

По его словам, мальчику оказали первую помощь и отвезли в больницу.

Вечером в четверг, 11 июня, ВСУ ударили по брянскому селу Белая Березка из РСЗО «Град». При первой атаке повреждения получили жилые дома и административное здание. При повторной атаке погиб человек, еще троих ранило, одного из них тяжело. Его спасти не удалось, жертвами удара стали два человека.

За ночь в Брянской области сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа.