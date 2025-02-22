Губернатор Воронежской области подтвердил сообщения об атаке БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник ВСУ у границ Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

Он подтвердил, что в результате атаки никто не пострадал, обошлось без разрушений.

«Опасность атаки БПЛА из-за отсутствия угрозы области не объявлялась», — добавил глава региона.

В ночь на 22 февраля украинские боевики атаковали Воронежскую и Ростовскую области с помощью БПЛА. Российские военные нейтрализовали оба аппарата. Расчеты ПВО также отразили атаку дронов днем и вечером 20 февраля.

В период с с 15:30 до 19:30 они ликвидировали 28 беспилотников: 19 украинских БПЛА нейтрализовали над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Азовского моря и один — над Белгородской областью.

Обломки дрона упали на территории электроподстанции в районе станицы Нововеличковской под Краснодаром. Из-за ЧП вспыхнул пожар.