Более 25 тысяч банок кваса отправили из Красногорска в зону СВО

Партию из 25 тысяч банок кваса направили в зону специальной военной операции. Гуманитарная помощь охватит 12 передовых направлений и станет знаком благодарности военнослужащим за их сложную и важную миссию.

На передовой чаще всего требуются расходные материалы для техники — комплектующие и запчасти для дронов, которые можно изготавливать с помощью 3D-принтеров, а также квадроциклы, мототехника и санитарные автомобили.

«Я считаю долг каждого гражданина Российской Федерации помогать своей Родите. Как молодой предприниматель, помогаю гуманитарной помощью, например, сегодня передаем квас. Считаю, что это такой напиток с очень положительными эмоциями у людей и, надеюсь, что наша сегодняшняя помощь даст немного надежды и счастья нашим бойцам», - сказал учредитель группы компаний «Вексель» Алексей Шефлер.

Передача гуманитарной помощи — проявление заботы о защитниках страны. Важно помнить, что каждый вклад, даже самый небольшой, помогает в общем деле поддержки наших военнослужащих.