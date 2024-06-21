Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Кубань

Фото: РИА «Новости»

Четыре человека пострадали в результате массированной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на Краснодарский край. В результате падения обломков дронов повредились здания автовокзала «Южный» и котельной, расположенные в Краснодаре. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека», — заявили в оперштабе.

ВСУ совершили массированную атаку на Краснодарский край в ночь на пятницу, 21 июня. Жители Ейска и поселка Афипский сообщили о звуках взрывов. Предварительно, средства ПВО уничтожали воздушные цели.

Оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке дронов на Темрюкский, Ейский и Северский районы. В Темрюкском районе обломки беспилотника упали на гостевой дом в поселке Волна. Постояльцев гостиницы эвакуировали, в результате атаки никто не пострадал.

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