Грузовик ВСУ с западными ракетами уничтожили под Николаевом

Подпольщик Лебедев: фуру ВСУ с западными ракетами уничтожили под Николаевом

Грузовик с западными ракетами для Вооруженных сил Украины ликвидировали недалеко от Николаева. Об этом ТАСС сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Шел грузовик с ракетами. Шесть длинных ракет», — сказал он.

По словам подпольщика, взрыв зафиксировали после попадания по грузовому автомобилю в районе населенного пункта Красное Поле Николаевской области.

Днем 4 июня в Конотопе Сумской области в результате обстрела получил повреждения промышленный объект. Как сообщали местные власти, в результате удара никто не пострадал.

Также стало известно, что украинские боевики применили американскую РСЗО HIMARS при ударах по Макеевке в ДНР. Травму головы получила 90-летняя женщина.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял о гибели пяти человек при обстреле республики. За сутки ВСУ атаковали регион 22 раза.