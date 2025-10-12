Груз в 25 тонн доставили в больницы Луганска по инициативе генерала Гаврилова

Медицинские учреждения Луганска получили новый гуманитарный груз, собранный по личной инициативе генерал-лейтенанта Романа Гаврилова при поддержке «Ушаковского гуманитарного маршрута». Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталья Пащенко .

Она подчеркнула, что больницы столицы региона из-за повышенной нагрузки нуждаются в большом объеме ресурсов для обеспечения комфортных условий для пациентов, особенно тех, кто проходит длительное лечение. На этот раз больницы получили бытовую химию, предметы личной гигиены, матрасы, постельное белье, одеяла, подушки, обувь, игрушки и детское питание для маленьких пациентов.

«Хочу выразить слова огромной благодарности большому другу и защитнику Луганской Народной Республики генералу-лейтенанту Роману Владимировичу Гаврилову, который с первых дней начала СВО защищал нашу родину и сейчас нам помогает», — сказал Пащенко.

Она добавила, что «Ушаковский гуманитарный маршрут» — это проект благотворительного фонда «Всех обнял», который сейчас занимается строительством духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Москве.

Его волонтеры регулярно привозят гуманитарные грузы в зону проведения СВО и новые регионы. Последняя миссия доставила более 100 тонн товаров в Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики.

В минувшую пятницу участницы «Женского движения» «Единой России» собрали в Химках более 100 килограммов груза для бойцов специальной военной операции. В наборы вошли продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Глава городского округа Елена Землякова пообещала, что фуры с грузами отправятся в ближайшее время.