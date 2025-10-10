Жители Химок собрали более 100 килограммов гумпомощи собрали для бойцов СВО

Неравнодушные жители Химок собрали более 100 килограммов гуманитарного груза для участников специальной военной операции. В посылку вошли продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Акция прошла в рамках партийного проекта «Женское движение» «Единой России».

«В ближайшее время собранные вещи отправят военнослужащим на фронт. Гуманитарный груз бойцам доставит волонтер Екатерина», — рассказала глава округа Елена Землякова.

Любой желающий может передать бойцам продукты длительного хранения, лекарства, одежду, средства гигиены и другие предметы, которые могут им пригодиться.

Пункт приема вещей находится в местном отделении «Единой России» по адресу: проспект Мельникова, 12. Также можно сдать гуманитарную помощь в региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, 18б. Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

С начала специальной военной операции из Химок в зону боевых действий было отправлено более 550 тонн гуманитарной помощи. Этот результат стал возможен благодаря усилиям неравнодушных жителей, волонтеров и депутатов.