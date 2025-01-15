Руководивших атакой на Курскую область офицеров ВСУ могли уничтожить в Сумах

Старшие офицеры ВСУ, руководившие курской операцией, стали целью ракетного удара по штабу группировки противника в Сумах. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

По предварительной информации, украинских военнослужащих ликвидировали. Также ракетным ударом ВС России удалось поразить скопление личного состава и бронетехники ВСУ, которые должны были осуществить ротацию на территории Курской области.

Ранее стало известно, что российские военные выбили противника из курских лесопосадок. Среди уничтоженных были не только украинские боевики, но и иностранные наемники.

На Украине признали провальность попыток контратаковать Курскую область. Очередная наступальная операция ВСУ провалилась 5 января. Бои шли близ хутора Бердин. По их итогам украинская армия потеряла 340 человек живой силы, два танка и семь бронемашин.