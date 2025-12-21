Москалькова сообщила о возвращении группы россиян с Украины в рамках гумакции

В Россию с Украины удалось вернуть группу россиян, которые смогли воссоединиться со своими семьями. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины в рамках гуманитарной акции, удалось вернуть в Россию», — рассказала она.

Омбудсмен добавила, что несколько человек не смогли выехать из Херсонской области из-за непредвиденных и независящих от российских властей обстоятельств. Они вернулись на Украину.

Ранее Москалькова сообщала, что 16 декабря с украинской территории смогли забрать 15 россиян из 11 семей, находящихся в Курске, Москве, Астрахани, Тюмени, Белгороде и Ростове-на-Дону. Родственники встречали их на белорусско-украинской границе.

До этого Москалькова рассказывала, что Киев отказывался принять шестерых своих граждан, вывезенных из Сумской области из-за боев.