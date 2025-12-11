Украинская сторона отказалась принимать шестерых своих граждан, которых вывезли из зоны боевых действий в Сумской области. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Украинцы хотят вернуться к родным, но их не принимают на родине.

«Мы не препятствуем этому. Наши власти очень чутко относятся к гуманитарной теме и никаких препятствий не чинят, но на сегодняшний день украинская сторона их не принимает», — подчеркнула Москалькова.

По ее словам, в Курской области находятся шесть украинцев, которых с их желания вывезли из Сумской области из-за боев. Они обратились к омбудсмену.

Ранее стало известно, что ВСУ понесли огромные потери в Сумской области из-за дефицита генераторов, но киевский режим скрывает проблему.