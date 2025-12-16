«Наконец-то увидели родных»: 15 россиян вернули с Украины через Белоруссию

Москалькова: 15 граждан России вернули с Украины через Белоруссию

С территории Украины вернулась группа из 15 россиян. Они воссоединились со своими семьями в Белоруссии, в скором времени их отправят на родину, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«15 человек из 11 семей — из Астрахани, Москвы, Тюмени, Ростова-на-Дону, Белгорода, Курска — наконец-то увидели своих родных», — написала она.

Возвращение граждан России произошло в рамках гуманитарной акции, о которой Москалькова договорилась с коллегой на Украине Дмитрием Лубенцом.

Украинская сторона передала Белоруссии 12 женщин и трех мужчин, большинство из них являются пожилыми людьми. Также сообщается, что со своими родственниками воссоединятся граждане Украины.

Группу возвращающихся на белорусской границе встретили их семьи.

Ранее на Украине отказались принимать шестерых своих граждан, которых вывезли из Сумской области. Украинцы мечтают увидеть родных, но их пускают на родину.