Группу колумбийских наемников ликвидировали в зоне СВО

«РВ»: ВС РФ ликвидировали в Красногоровке колумбийских наемников

Фото: Freepik

Российские солдаты в ходе боев за Красногоровку в Донецкой Народной Республике ликвидировали группу колумбийских наемников. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Прикомандированные к 59-й бригаде ВСУ наемники исчезли еще в мае. Долгое время об их судьбе ничего не было известно. Данные появились только в последние дни.

Военкоры отметили, что в боях уничтожили Карлоса Андрес Росеро Эрнандеса, Экара Камарго Брито, Уго Альберто Моралеса Тике и других. Жена одного из них пожаловалась на тяжелые условия службы в рядах украинской армии и обмане с зарплатами.

На прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в зоне спецоперации. Российские бойцы атаковали стоянки самолетов и инфраструктуру авиационной базы ВСУ.

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