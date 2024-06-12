Российские войска ударили по пункту дислокации иностранных наемников в зоне СВО
Минобороны: ВС России атаковали пункт дислокации иностранных наемников
Вооруженные силы России ударили по пункту временной дислокации иностранных наемников в зоне специальной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Российские бойцы атаковали стоянки самолетов и инфраструктуру авиационной базы Вооруженных сил Украины. Войска использовали для удара высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и БПЛА.
«Все назначенные объекты поражены», — добавили в ведомстве.
С начала СВО украинская армия лишилась 613 самолетов, 25 620 дронов, 276 вертолетов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 319 танков и других боевых бронированных машин.
ВС России сохраняют инициативу на Харьковском направлении, заявил ранее британский эксперт Александр Меркурис. При этом украинская армия несет большие потери.