Кимаковский сообщил о попавшей в окружение группировке ВСУ под Торецком

Группа украинских боевиков попала в оперативное окружение на Торецком направлении. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Небольшая группировка ВСУ находится в оперативном окружении под Торецком и Нью-Йорком. Она под постоянным огневым контролем», — сказал он.

Кимаковский отметил, что на всей линии фронта российские военные добились существенных успехов, в частности, на Угледарском и Покровском направлениях

На прошлой неделе назад советник главы ДНР заявлял, что ВС России начали зачищать населенный пункт Ивановка сразу после освобождения поселка Сергеевка.

Ранее Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили минометный расчет противника «Гиацинт-Б» вместе с полным боекомплектом на правом берегу Днепра в Херсонской области.