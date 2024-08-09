ВС России на Покровском направлении начали продвижение в сторону Гродовки

Советник главы ДНР Кимаковский: российская армия приступила к зачистке Ивановки

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России сразу после освобождения поселка Сергеевка в ДНР начали зачистку населенного пункта Ивановка. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Зачистка Ивановки практически подходит к концу, отметил он. Также ВС России начали продвижение в сторону Гродовки.

В конце июля Минобороны России сообщило об освобождении поселка Ленинское в ДНР. Ранее ВСУ не смогли удержать оборону в районе города Торецка в ДНР. По словам британского эксперта Александра Меркуриса, за этим последует освобождение российскими войсками всех населенных пунктов в регионе.

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