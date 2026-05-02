Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли более 310 военных в зоне действия группировки «Восток»

Подразделения группировки российских войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли удары по украинским формированиям на ряде направлений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские военные нанесли удары по формированиям двух десантно-штурмовых и одной штурмовой бригад, шести штурмовых полков ВСУ, а также бригады морской пехоты.

Бои шли в районах населенных пунктов Подгавриловка, Писанцы, Покровское в Днепропетровской области, а также Любицкое, Лесное, Копани и Воздвижевка в Запорожской области.

«Противник потерял более 310-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия», — сообщили в Минобороны.

Ранее российские военные уничтожили в Харьковской области 120 станций Starlink, которые ВСУ использовали для связи и доступа в интернет между подразделениями и пунктами управления.