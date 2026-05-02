ВС России уничтожили более 120 станций Starlink ВСУ за апрель

Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в апреле уничтожили 120 станций Starlink ВСУ под Харьковом. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.

«Подразделения разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ ликвидировали в апреле более 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области», — отметил он.

По словам военного, противник использовал спутниковую систему в обеспечении подразделений интернетом и связи с пунктами управления.

Российские бойцы обнаружили станции как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах во время воздушной разведки.

Ранее Карта сообщил, что бойцы «Севера» ликвидировали свыше 55 средств доставки ВСУ в Харьковской области.