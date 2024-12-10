Сальдо заявил о подготовке ВСУ к российскому наступлению в Херсоне

Украинские военные в Херсоне готовятся к российскому наступлению. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Количества военнослужащих (у ВСУ — прим. ред.) не хватает даже на мелкие попытки переброски на левый берег», — отметил глава региона.

Однако враг готовится к тому, что ВС России освободят Херсон. ВСУ не в состоянии организовать наступление на Херсонском направлении, так как оттуда все силы перебрасывают в Курскую область, добавил Сальдо. Большое внимание, по его словам, противник также уделяет подготовке всего правобережья к приходу ВС России, идут работы для противодействия бойцам.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ не настроены на долгосрочное удержание правобережной части Херсонской области. Боевики так и не построили новых укреплений.