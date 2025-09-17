Группа украинских военных предприняла попытку атаки в районе Садков в Сумской области. В итоге потеряла до 60% убитыми и ранеными. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«В ходе атаки в районе Садков враг задействовал штурмовую группу из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, усиленную личным составом 140-го центра сил специальных операций Украины», — заявил собеседник журналистов отметив, что потери группы составили до 60% убитыми и ранеными.

Ранее стало известно, что украинская армия лишилась 80 БПЛА и большого количества другой техники в Харьковской области после ракетной атаки территории хранения и запуска беспилотников. В итоге войска Украины начали отступать на этом участке.