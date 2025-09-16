Украинские войска лишились до 80 дронов и большого количества другой техники в Харьковской области. Как отметил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах, территория хранения и запуска БПЛА попала под ракетный удар.

«В Харьковской области, по местам хранения и запуска вражеских БПЛА, используемых для террористических атак по российской территории, нанесено два удара ОТРК», — заявил собеседник журналистов.

В итоге ВСУ потеряли до 80 ударных дронов и множество единиц техники. Потери личного состава еще уточняют. Украинские войска на этом участке начали отступать после поражения.

Ранее Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили село Ольговское в Запорожской области. Оно находится к востоку от населенного пункта Гуляйполе, недалеко от границы с ДНР.