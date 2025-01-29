Группа ударных вертолетов уничтожила огневые позиции ВСУ в курском лесу

МО: вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М уничтожили технику и бойцов ВСУ в Курской области

Группа ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ нанесла ракетный удар по технике и личному составу ВСУ в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Экипажи нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности», — сообщили в оборонном ведомстве.

После выполнения боевой задачи экипажи ударных вертолетов вернулись на аэродром вылета. Разведка доложила, что военная техника и украинские боевики были уничтожены.

Согласно сводке Минобороны России от 28 января, российские войска продолжают громить противника в курском приграничье.

Потери ВСУ за сутки составили более 280 солдат. Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

Ранее бойцы группировки войск «Север» освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области.