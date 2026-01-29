Группа украинских нацгвардейцев добровольно сдалась в плен российским военным в районе города Димитрова (Мирноград) в ДНР. Об этом сообщил ТАСС .

По данным агентства, все произошло во время зачистки дачного кооператива. Жизни сдавшихся военных сейчас ничего не угрожает.

Ранее поступали сообщения о других случаях добровольной сдачи. В том же месте в плен сдались шестеро боевиков «Азова»* вместе с темнокожим командиром.

Некоторые бойцы ВСУ сдавались едва ли не сразу после выхода на передовую. Так, украинский солдат Павел Гейко провоевал 20 минут и попал в плен. Он рассказал, что в тот момент впервые держал в руках оружие.

Приказ ВСУ об отступлении от Димитрова российские войска обнаружили в начале января. Это доказало, что военное командование Украины знало о плачевной ситуации на участке, но публично утверждало обратное.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.