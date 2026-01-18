Пленный украинский солдат Павел Гейко рассказал об обороне в поселке Шевченко, бесполезной военной подготовке и обстановке на передовой. Разговор с ним опубликовал сайт kp.ru .

Гейко рассказал, что его первый и последний боевой опыт закончился, едва успев начаться. Он и его сослуживцы получили задание отправиться из поселка Шевченко в сторону города Димитрова (Мирнограда).

«Мы закрепились в доме. Через 20 минут нас разбили дронами. Через 20 минут нас штурманули и взяли в плен. Мы сдались, естественно, потому что хотим жить. Мы не хотим войны», — признался пленный.

По его словам, военная подготовка оказалась для него бесполезной — на передовой боец впервые взял в руки оружие. Гейко поделился, что находиться там невозможно: множество трупов, постоянно летают дроны, идет стрельба. Он убежден, что командование «кинуло солдат на мясо».

«Мы не подготовлены, мы бы не выиграли. <...> Очень много раненых, убитых. Матери, родители, дети остаются одни, жены не знают, где их мужья», — сказал пленный.

Ранее стало известно, что ВСУ запретили солдатам забрать тела погибших сослуживцев в Гуляйполе. Об этом рассказал другой пленный украинский боец.