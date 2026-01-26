Шестеро боевиков «Азова» сдались в плен под Димитровом вместе с темнокожим командиром

Шестеро боевиков запрещенной в России террористической группировки «Азов»* сдались в плен под Димитровом. Подробности рассказал источник ТАСС .

По его информации, в общей сложности в окрестностях Димитрова российские военные взяли в окружение пять групп боевиков. Четыре из них уничтожили, одна сдалась в плен.

Вместе с этой группой был и командир по имени Даниэль.

«Мы сдались в плен, нас было шесть человек. Мы все время откатывались из-под Димитрова и оказались в окружении», — пояснил темнокожий пленный.

Ранее стало известно о том, что боевиков «Азова» дислоцировали в том числе на правый берег Днепра. На левом фланге в составе ВСУ принимают участие в боях бойцы из Главного управления разведки Минобороны Украины и военнослужащие из элитных частей ВСУ.

«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.