Звуки взрывов прозвучали в Чечне

Жители Грозного утром 15 декабря сообщили о взрывах над городом

Жители Грозного утром в воскресенье, 15 декабря, услышали звуки мощных взрывов над городом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Очевидцы рассказали, что услышали громкие звуки около 7:45 утра. По словам свидетелей, перед этим слышали характерные признаки работы беспилотника.

Власти Чеченской Республики на данный момент информацию пока никак не прокомментировали.

В четверг, 12 декабря, беспилотный летательный аппарат атаковал помещение казармы специального полка полиции в Грозном. Глава региона Рамзан Кадыров отмечал, что в результате атаки ранения получили четыре бойца.

Кадыров подчеркивал, что такие акции националистов ВСУ лишь укрепляют дух российских военных. По его словам, чеченские бойцы из резерва готовы выдвинуться на фронт по первому приказу, чтобы«положить 400 укронатовцев» в отместку за четырех раненых при атаке беспилотника.