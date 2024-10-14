«Гроза НАТО». Российский «Искандер» признали одним из мощнейших в мире

Ракетный комплекс «Искандер-М», который атаковал судно-контейнеровоз, перевозившее партию оружия и боеприпасов в порт Одессы из Европы, получил прозвище «гроза НАТО». Об этом Lenta.ru рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Основное назначение комплекса «Искандер» — это ликвидация систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также узлов связи, самолетов, вертолетов, скоплений войск и техники, включая корабли.

«Искандер» способен использовать различные типы боеприпасов: кассетно-осколочные для поражения обширных территорий и окопанных объектов, а также осколочно-фугасные для точного поражения целей. Вес боевой части орудия составляет 480 килограммов.

«Одним словом, одно из самых мощных оружий в мире», — заявил Перенджиев.

Российские военные нанесли удар по судну, которое находилось в порту Ильичевск в Одесской области 10 октября. На борту судна находились контейнеры с оружием, предназначенным для украинских военных формирований. Министерство обороны подтвердило, что цель успешно поразили в момент разгрузки. Позже стало известно, что «Искандер» уничтожил контейнеровоз, прибывший из Европы.