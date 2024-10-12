Стала известно, откуда вышло уничтоженное в порту Одессы судно ВСУ

MWM: удар «Искандера» уничтожил в порту Одессы судно с ценным грузом для ВСУ

Российский ракетный комплекс «Искандер» ударом по порту Одессы уничтожил контейнеровоз, прибывший из Европы с ценным грузом для ВСУ. Об этом написало издание Military Watch Magazine .

Уничтоженное судно Shui Spirit ходило под флагом Панамы, оно перевозило оружие для Украины из румынского порта Констанца.

«Ракетный удар вызвал вторичные детонации в местах разгрузки, в результате которых затонули два катера пограничной службы Украины», — написало издание.

Shui Spirit доставил в украинский порт зенитно-ракетные боекомплекты для систем противовоздушной обороны, а также, предположительно, арсенал для реактивной артиллерии. «Искандеры» уничтожили выгруженное снаряжение, сам контейнеровоз и два катера морской охраны пограничной службы Украины.