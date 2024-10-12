Стала известно, откуда вышло уничтоженное в порту Одессы судно ВСУ
MWM: удар «Искандера» уничтожил в порту Одессы судно с ценным грузом для ВСУ
Российский ракетный комплекс «Искандер» ударом по порту Одессы уничтожил контейнеровоз, прибывший из Европы с ценным грузом для ВСУ. Об этом написало издание Military Watch Magazine.
Уничтоженное судно Shui Spirit ходило под флагом Панамы, оно перевозило оружие для Украины из румынского порта Констанца.
«Ракетный удар вызвал вторичные детонации в местах разгрузки, в результате которых затонули два катера пограничной службы Украины», — написало издание.
Shui Spirit доставил в украинский порт зенитно-ракетные боекомплекты для систем противовоздушной обороны, а также, предположительно, арсенал для реактивной артиллерии. «Искандеры» уничтожили выгруженное снаряжение, сам контейнеровоз и два катера морской охраны пограничной службы Украины.