Корреспондент Zvezdanews Варвара Шрадер продолжает работу в зоне специальной военной операции. В центре ее внимания оказались военнослужащие мобильных огневых групп 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, которые продемонстрировали нестандартное техническое решение.

На пулеметной турели со сдвоенными 7,62-миллиметровыми ПКТ установлен дисплей и система электрического спуска. Как рассказал стрелок с позывным Камаз, оборудование было снято умельцем-электриком с подбитой американской боевой машины пехоты Bradley еще на территории Курской области. Эвакуировать саму бронемашину не удалось, но морские пехотинцы сняли все ценное для применения в бою.

Также журналистка пообщалась с бойцами постов воздушного наблюдения. Стрелок с позывным Пекарь показал свою турель из спаренных автоматов Калашникова. Он отметил главную угрозу — беспилотник Hornet на искусственном интеллекте, который пикирует на цель с выключенным двигателем.

По словам военного, именно в этот момент стрелки ПВО сбивают аппарат. Военнослужащие непрерывно отслеживают БПЛА, передавая данные об их направлении и скорости.