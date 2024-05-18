Гросси решил приехать в мае в Калининград | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 08:48 Гросси решил приехать в мае в Калининград Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в мае Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / Global Look Press

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует в мае посетить Россию. Точкой его назначения может стать Калининград, сообщил дипломат в интервью РИА «Новости».

Гросси намерен обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС.

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«Возможно, это будет ближе к концу месяца. И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров», — сказал он.

Украинские боевики регулярно запускают ударные дроны в сторону ЗАЭС. Ранее Беспилотники дважды поразили защитный купол шестого энергоблока. Атаки на Запорожскую атомную электростанцию назвали актом государственного терроризма.

Эксперты МАГАТЭ сами зафиксировали более 100 выстрелов возле ЗАЭС. Однако специалисты не нашли тяжелого вооружения на Запорожской атомной электростанции, а также не обнаружили признаков запуска беспилотников с площадки предприятия.