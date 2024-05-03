Эксперты МАГАТЭ зафиксировали более 100 выстрелов возле ЗАЭС | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 20:37 Эксперты МАГАТЭ зафиксировали более 100 выстрелов возле ЗАЭС МАГАТЭ: возле Запорожской АЭС прозвучало более 100 выстрелов РИА «Новости»

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Эксперты МАГАТЭ заявили, что вблизи Запорожской атомной электростанции прозвучало не менее 100 выстрелов. Сообщение об этом разместили на сайте агентства.

По данным источника, российские войска отражали налет украинских беспилотников на учебный центр ЗАЭС.

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В сообщении также отметили, что военная активность вокруг станции наблюдается практически ежедневно.

Генеральный директор организации Рафаэль Гросси предупредил, что сложившаяся ситуация создает проблемы с ядерной безопасностью.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что повреждение ЗАЭС в результате атак украинских боевиков может привести к разрушительным последствиям. Он также предупредил, что все виновные в преступлениях, связанных с попытками нанесения вреда ядерному объекту, рано или поздно понесут наказание.