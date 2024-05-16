В МАГАТЭ не обнаружили следов тяжелого вооружения на Запорожской АЭС | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 23:57 В МАГАТЭ не обнаружили следов тяжелого вооружения на Запорожской АЭС МАГАТЭ: эксперты не увидели следов тяжелого вооружения или запуска дронов с ЗАЭС РИА «Новости»

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Специалисты МАГАТЭ не нашли тяжелого вооружения на Запорожской атомной электростанции, а также не обнаружили признаков запуска беспилотников с площадки предприятия. Об этом сообщили в заявлении агентства, его привело РИА «Новости».

«Эксперты МАГАТЭ совершили обход по периметру площадки и других зданий. <…> Они не заметили никакого тяжелого оружия или признаков того, что с ЗАЭС могли быть запущены беспилотники», — сказано в публикации.

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При этом в организации отметили, что специалисты пока не получили разрешение на осмотр всех помещений Запорожской АЭС.

Ранее эксперты МАГАТЭ зафиксировали около 100 выстрелов рядом с ЗАЭС. Помимо этого, специалисты почти каждый день замечали военную активность рядом с учебным центром на станции. Как заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси, такая обстановка создает проблемы с ядерной безопасностью.