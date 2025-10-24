«Грохот, взрыв, темнота». Пострадавший из Красногорска раскрыл подробности атаки БПЛА

Пострадавший от БПЛА в Красногорске рассказал о самочувствии и деталях атаки

Пострадавший в результате атаки украинских дронов на Красногорск по имени Владимир рассказал 360.ru о деталях удара и самочувствии. БПЛА попал в его квартиру.

«Мы в то время спали, был слышен большой грохот, взрыв. На нас что-то полетело, темнота, свет отрублен, и какие-то камни под ногами. Пришлось выбираться по каменистым тропам. Дверь заклинило. Хорошо, у нас проходной балкон из комнаты на кухню, через него вышли», — поделился Владимир.

В квартире были его дочь, внук и жена. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Сам Владимир заработал ушибы.

«Ушибы в основном, черепно-мозговая небольшая, но ни сотрясения, ничего такого нет. Состояние нормальное, удовлетворительное», — поделился он.

В результате атаки украинского БПЛА на жилой дом в Красногорске пострадали три квартиры и восемь автомобилей. Удар произошел рано утром 24 октября.