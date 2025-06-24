«Грохот был жуткий». Очевидица сообщила о двух ночных взрывах в Красногорске

Жительница Красногорска рассказала о двух взрывах ночью из-за БПЛА

Взрывы в Красногорске прогремели ночью, примерно в 02:50. Об этом 360.ru рассказала очевидица случившегося.

«Я слышала два сильных хлопка. Ужасно, я чуть с дивана не слетела. Грохот был жуткий», — отметила женщина.

Она добавила, что сильно испугалась и больше не могла уснуть.

Ночью беспилотники атаковали жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения. Из-за упавших обломков дронов в одной из квартир разгорелся пожар.

Спасатели потушили возгорание, из дома эвакуировали около 100 жильцов. Обошлось без пострадавших. К месту ЧП прибыли глава городского округа Красногорска Дмитрий Волков, сотрудники оперативных служб, ФСБ и Мособлгаза.

Жильцы пострадавшей квартиры на 17-м этаже рассказали 360.ru, что она полностью сгорела. В здании отключили воду, территорию оцепили. Площадь пожара составила около двадцати квадратных метров.