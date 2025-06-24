«Все сгорело, кроме нас». Жильцы рассказали об атаке БПЛА на дом в Красногорске

Жильцы пострадавшей от БПЛА квартиры в Красногорске заявили, что она вся сгорела

Квартира на 17-м этаже в доме в Красногорске, куда упали обломки БПЛА, полностью сгорела, жильцы вовремя успели выйти из нее и выжили. Об этом они рассказали в беседе с 360.ru.

«Все сгорело, кроме нас», — заявили они.

Происшествие случилось в доме на улице Народного ополчения. На место прибыл глава городского округа Красногорска Дмитрий Волков, сотрудники оперативных служб, ФСБ и Мособлгаза. В здании отключили воду. Территорию дома оцепили.

ЧП произошло ночью. Обломки задели последний этаж. В одной из квартир начался пожар, огонь разгорелся на площади 20 квадратных метров. Из дома эвакуировали 100 человек, из которых 30 — несовершеннолетние. Один из местных жителей пострадал, его госпитализировали.