Артиллеристы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады накрыли плотным огнем пехоту, технику и фортификационные сооружения ВСУ на Кураховском направлении в зоне спецоперации. Кадры работы расчетов РСЗО «Град» опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Сейчас принята к поражению цель, где обнаружено скопление пехоты противника», — пояснил один из бойцов.

Артиллеристы успешно поражают военные объекты, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), позиции, живую силу противника, а также уничтожают замаскированные оборонительные сооружения ВСУ.

Расчеты «Градов» непрерывно наносят мощные удары по целям, получив данные разведки о расположении вражеских сил.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что бойцы ВС РФ водрузили флаг России на западной окраине Курахово. Российские войска выбили украинских боевиков из основной части города, окружив его с нескольких сторон.