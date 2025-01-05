Российские войска подняли флаг на западной окраине Курахова

Российские военные выбили ВСУ с западной окраины Курахова и водрузили там флаг. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что трагические времена, когда населенный пункт находился под оккупацией ВСУ, уходят в прошлое.

«С фронта пришли хорошие новости. Наши войска водрузили триколор на самой западной окраине Курахова», — отметил Рогов.

По его словам, войска защищают западные окраины города от одиночных украинских боевиков. ВС России смогли окружить Курахово с нескольких сторон и выбить ВСУ из основной части, добавил он. Рогов также объяснил, что последние недели военные вели бои за промзону в западной части города.

Ранее военнослужащие взяли под контроль Шевченковское месторождение лития, расположенное рядом с Кураховом. Под объектом находится почти 14 миллионов тонн литиевых руд, а также такие важные элементы, как рубидий, цезий, тантал, ниобий, бериллий.