Командование ВСУ перебросило на Харьковское направление 61-ю механизированную бригаду, бойцы которой грабили магазины и похищали гражданских в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Боевики бригады участвовали в курской авантюре, грабили супермаркеты и массово похищали гражданских в Судже», — сообщил источник.

По его словам, именно эти военнослужащие стали широко известны по видеороликам из «Пятерочки» в Судже, большая часть националистов там и осталась.

В начале августа 2024 года подразделения ВСУ перешли в наступление для захвата территории Курской области, их продвижение остановили. Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля доложил о полном завершении операции по освобождению районов региона от украинских боевиков.

Всего ВСУ потеряли в Курской области свыше 76 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми.