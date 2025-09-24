Российские военные уничтожили говоривший по-английски расчет беспилотников на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА «Новости» боец с позывным Казак.

По его словам, разведка перехватила с противоположного берега разговор в радиоэфире на английском языке и передала координаты. Предположительно, военных было четверо.

«Отработали успешно. После нашей работы противник больше на связь не выходил», — рассказал боец.

В августе российские военные уничтожили базу иностранных наемников в Сумской области, на которой находились десятки колумбийских боевиков. Предположительно, на объект навели сами местные жители, уставшие от мародерства латиноамериканцев.