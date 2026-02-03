Готовившего подрыв энергообъекта в Подмосковье иностранца поймала ФСБ

Силовики задержали в Москве 29-летнего иностранного гражданина, который по указанию украинских спецслужб планировал подорвать объект энергетики в Московской области. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Украинские спецслужбы завербовали мужчину через мессенджер. По их заданию диверсант прилетел в Россию и готовился совершить с помощью взрывчатки теракт на одном из объектов энергетической инфраструктуры Московской области.

«У задержанного изъято готовое к применению СВУ фугасного действия с массой взрывчатого вещества пять килограмм, а также телефонный аппарат, содержащий его переписку с куратором о подготовке к совершению ДТА», — отметили в ЦОС ФСБ.

После подрыва преступник планировал сбежать на Украину и вступить в ряды ВСУ. Против задержанного возбудили уголовное дела по статьям о незаконном приобретении и ношении взрывных устройств и приготовлении к диверсии.

Ранее ФСБ рассекретила имя организатора попытки теракта в Крыму с живой бомбой. Им оказался проживающий в Одессе сотрудник ССО ВСУ Иван Кринов.