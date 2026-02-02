В ФСБ раскрыли имя организатора попытки теракта с живой бомбой в Крыму

Организатором как нового покушения в Крыму, так и предотвращенного летом взрыва бомбы, замаскированной под икону, оказался проживающий в Одессе сотрудник ССО ВСУ Иван Кринов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

О предотвращении теракта в административном здании УФСБ на полуострове стало известно сегодня утром. Силовики задержали мужчину, обманом вовлеченного в преступление. Организаторы намеревались использовать его как смертника.

«Выявлено лицо, которое обманом вовлекло задержанного в противоправную деятельность и планировало террористический акт. Им оказался сотрудник отдельного центра специального назначения группы „Юг“ ССО ВСУ старший лейтенант Кринов Иван Алексеевич, 10.01.1996 года рождения Иван Кринов», — заявили в ведомстве.

Работник украинской спецслужбы представился крымчанину как сотрудник ФСБ России. Кринов дал ему особенное испытательное задание для приема «на службу в органы безопасности». Требовалось пронести в здание Управления ФСБ по Крыму портативную аудиоколонку.

Ничего не подозревающему крымчанину объяснили, что в устройстве якобы находится механизм со скрытой записью, который поможет выявить «предателей».

Когда мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт, его досмотрели и задержали настоящие сотрудники ФСБ. Выяснилось, что при срабатывании бомбы в колонке, задержанный тоже должен был погибнуть.

В ведомстве отметили, что в августе прошлого года Кринов уже подсылал к российским спецслужбам «живую бомбу». Ей оказалась 54-летняя жительница Волгоградской области, ставшая жертвой мошенников. По заданию кураторов она готовила взрыв, нацеленный на сотрудников УФСБ в Крыму. Взрывчатка была замаскирована под икону. По плану СБУ, женщина должна была погибнуть при взрыве.