«Готовили трубу прямо на Суджу». Боец рассказал о подготовке удара в тыл ВСУ

Российские бойцы выстроили подземные тоннели длиной в полкилометра ведущие к газопроводу «Уренгой — Помары — Ужгород», через который они зашли в тыл украинских боевиков, оккупировавших город Суджа в Курской области. Корреспондент «Известий» Сергей Прудников снял под землей кадры и пообщался с бойцами, которые вели эту работу.

Журналист с камерой прошел по тоннелю и показал подземные переходы, в которых бойцы организовали блиндажи, и отдельные помещения для продолжения работы.

Военнослужащий с позывным Фантазер рассказал Прудникову, что работа оказалась не только физически тяжелой, но и очень опасной.

«Копали мы здесь пути отхода, готовили трубу прямо на Суджу. Работа трудная, физическая. „Птички“ летают, и опасно здесь, как бы чего не скинули», — заявил боец.

Фантазер добавил, что на ночь все задействованные в работе бойцы оставались под землей, где устанавливали печки, чтобы было тепло.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опубликовал видео из газопровода, по которому российские военные зашли в тыл украинских боевиков. Он подчеркнул, что бойцы преодолели 15 километров в чрезвычайно сложных условиях. Результат операции оказался впечатляющим.

По данным Telegram-канала Shot, подразделения добрались до администрации Суджи, где водрузили российский флаг. Бои развернулись на территории города, но большая часть сил противника отступила без сопротивления.