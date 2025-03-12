Российские бойцы дошли до здания администрации в центре Суджи

Российским бойцам удалось дойти до здания администрации в центре города Суджа в Курской области. Сейчас они закрепляются там, сообщил Telegram-канал Shot .

У здания находятся подразделения в составе 11-й бригады, 106-й бригады и 30-го полка ВДВ. Бои в Судже продолжаются. По словам находящихся там военнослужащих, большинство украинских боевиков покидает Курскую область, не оказывая сопротивления.

Иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, в Судже не осталось. Их эвакуировали еще до начала наступления России.

Ранее появилось видео из трубы, по которой российские военные зашли в тыл ВСУ под Суджей. В переброске через газопровод участвовали больше 800 бойцов. Операция проводилась в условиях полной секретности.