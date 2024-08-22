Госсекретарь Совбеза Белоруссии отправился в приграничные с Украиной районы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович отправился с проверкой в граничащие с Украиной районы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

В оборонном ведомстве уточнили, что госсекретарь Совбеза ознакомится с районами, где белорусские военные выполняют задачи по укреплению государственной границы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что в небе над страной уничтожили некоторые беспилотники, летевшие с Украины в сторону России. Лукашенко распорядился увеличить численность войск на границе с Украиной в нескольких тактических направлениях.

В интервью телеканалу «Россия 1» Лукашенко заявил, что Белоруссия отвлекает на себя 120 тысяч украинских военнослужащих, среди которых находятся пограничники и представители сил территориальной обороны.