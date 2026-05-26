Госдеп: США не ведут и не планируют переговоров с Украиной

США не ведут активных переговоров с Украиной и не планируют их начинать. Об этом на встрече с журналистами сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я сказал, что сейчас нет никаких активных, запланированных переговоров с Украиной, но США всегда готовы сыграть конструктивную и полезную роль, если представится такая возможность», — отметил Рубио.

Также глава Госдепартамента заявил, что продолжение конфликта несет угрозу эскалации и расширения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре обратил внимание госсекретаря на рекомендацию Москвы эвакуировать американских дипломатов из Киева.