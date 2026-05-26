Госсекретарь США заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине

Продолжение конфликта на Украине несет угрозу эскалации и расширения. Об этом на встрече с журналистами сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Опасность во всех войнах состоит в том, что по мере их продолжения всегда есть угроза эскалации, того, что они распространятся на что-то новое», — заявил Рубио, комментируя ситуацию на Украине в ходе визита в Индию.

Он обратил внимание, что в ответ на один серьезный удар может последовать еще более мощная атака. По его словам, именно таким образом происходит эскалация конфликтов.

Ранее МИД России заявил, что Вооруженные силы приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам. Удары станут ответом на атаку украинских БПЛА по колледжу в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек.