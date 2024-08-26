Энергодар частично остался без электричества

Власти Энергодара сообщили, что город обесточен из-за повреждения ЛЭП

Фото: Pixabay

Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения линии электропередач за пределами города. Об этом власти сообщили в своем Telegram-канале.

«Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен», — говорится в сообщении.

Администрация пообещала возобновить подачу электроэнергии после устранения причины аварийного отключения.

В середине августа украинские боевики атаковали приграничную зону Энергодара. Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии.

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