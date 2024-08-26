Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения линии электропередач за пределами города. Об этом власти сообщили в своем Telegram-канале.
«Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен», — говорится в сообщении.
Администрация пообещала возобновить подачу электроэнергии после устранения причины аварийного отключения.
В середине августа украинские боевики атаковали приграничную зону Энергодара. Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии.
Организованный мигрантами нелегальный цех по розливу напитков вскрыли в Красногорске
Очередной мобилизованный скончался в военкомате на Украине
Дурова задержали во французской тюрьме еще на 48 часов
Более 400 работников шахты «Шахтерская-Глубокая» в ДНР добровольно ушли на СВО
Энергодар частично остался без электричества
Зеленский назвал действия ВСУ под Курском частью политической операции
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте