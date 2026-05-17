ВСУ из артиллерии обстреляли территорию ЗАЭС

Боевики ВСУ в воскресенье совершили артиллерийский обстрел транспортного цеха Запорожской электростанции. Об этом сообщила пресс-служба атомного объекта.

Повреждения получили несколько автобусов для перевозки персонала, кровля здания, окна на участке связи. Из персонала никто не пострадал.

Также украинский беспилотник пытался атаковать подстанцию «Радуга». БПЛА сбили в воздухе, разрушений не зафиксировали, детонации не произошло.

«Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Технологические параметры находятся под контролем. Радиационный фон в зоне наблюдения и на площадке станции в пределах нормы», — добавили в пресс-службе.

Днем ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что атаки украинских военных по Энергодару парализовали работы обеих АЗС. БПЛА атаками по пассажирским автобусам и грузовому транспорту блокируют поставку продовольствия.