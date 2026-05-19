Атаки украинских военных на российскую ядерно-энергетическую инфраструктуру не случились бы без поддержки западных кураторов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

По ее словам, уже несколько лет украинская сторона продолжает наносить удары по объектам российской ядерной энергетики, включая Запорожскую АЭС и Энергодар.

«Подобные провокации были бы невозможны, если бы не безоглядная поддержка западных кураторов, которые внушают нынешним украинским властям ложную надежду на безнаказанность и провоцируют их на новые авантюры», — заявила Захарова.

Дипломат также возмутилась реакцией МАГАТЭ на происшествие возле Запорожской АЭС 16 мая. По ее словам, представители агентства, находящиеся на станции, «снова внезапно ослепли и оглохли».

«Если так, то, может быть, пора занести их в список жертв украинской военщины, а агентству — задать соответствующие вопросы Киеву?» — рассудила Захарова.

На ЗАЭС удар ВСУ по транспортному цеху расценили как попытку осложнить работу станции.