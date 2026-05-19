Захарова обвинила Запад в поддержке атак ВСУ на российские ядерные объекты
Атаки украинских военных на российскую ядерно-энергетическую инфраструктуру не случились бы без поддержки западных кураторов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, уже несколько лет украинская сторона продолжает наносить удары по объектам российской ядерной энергетики, включая Запорожскую АЭС и Энергодар.
«Подобные провокации были бы невозможны, если бы не безоглядная поддержка западных кураторов, которые внушают нынешним украинским властям ложную надежду на безнаказанность и провоцируют их на новые авантюры», — заявила Захарова.
Дипломат также возмутилась реакцией МАГАТЭ на происшествие возле Запорожской АЭС 16 мая. По ее словам, представители агентства, находящиеся на станции, «снова внезапно ослепли и оглохли».
«Если так, то, может быть, пора занести их в список жертв украинской военщины, а агентству — задать соответствующие вопросы Киеву?» — рассудила Захарова.
На ЗАЭС удар ВСУ по транспортному цеху расценили как попытку осложнить работу станции.