Семья с ребенком погибла из-за удара ВСУ в ЛНР

ВСУ атаковали жилой сектор села Михайловка Кременского района Луганской Народной Республики. В одном из домов погибли трое: двое взрослых и ребенок, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале на платформе MAX .

«Возник пожар, спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но, к несчастью, в одном из домов погибла вся семья — мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок», — написал глава региона.

Пасечник выразил глубокие соболезнования родным погибшей семьи.

Украинские боевики продолжают наносить удары по регионам России. При атаке украинских БПЛА в Ростовской области один человек погиб и четверо пострадали. Состояние троих раненых тяжелое.